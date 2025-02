Thesocialpost.it - Schianto in pieno centro: Cesare Crovetto muore a 16 anni

Tragedia a Genova: sedicenne perde la vita in un incidente stradaleUn nuovo drammatico incidente stradale scuote Genova, dove ancora una volta un giovane ha perso la vita. Non è trascorsa neanche una settimana dal tragico sinistro avvenuto a Sant’Olcese, in cui una donna ha perso la vita e il conducente responsabile si è suicidato, che già si registra un’altra vittima: un ragazzo di soli sedici.Lofatale in via CadighiaraNel pomeriggio di oggi, il giovane C.C. era in sella alla sua moto da cross, una Yamaha YZ 125, quando si è scontrato violentemente contro una jeep in via Cadighiara, nel quartiere di Borgoratti. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava risalendo la strada insieme ad alcuni amici quando, poco dopo Piazza Rotonda e prima del semaforo della strettoia, si è verificato l’impatto mortale.