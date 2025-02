Ilgiorno.it - Scatta avviso orale per Dedelate

Leggi su Ilgiorno.it

La sua ultima impresa l’aveva messa a segno una decina di giorni fa, nel bel mezzo del Festival di Sanremo quando, per sfida, era riuscito a entrare dopo averlo scalato all’interno del Teatro Ariston in teoria uno dei luoghi più inviolati d’Italia. Una bravata che, il climber appena diciottenne residente in Bassa Valle rischia di pagare molto caro visto che nei suoi confronti il provveditore di Sondrio, Sabato Riccio (foto), ha deciso di procedere con un. "Il ragazzo ha compiuto atti estremamente pericolosi per la sua persona nel tentativo di ottenere notorietà sui social media - si legge nel provvedimento - In numerose occasioni il climber ha pubblicato foto e video in cui riprende sé stesso mentre si arrampica in maniera sconsiderata su monumenti e opere d’arte di grande valore storico e culturale, come il Duomo di Milano, la cupola del Duomo di Firenze, la copertura dello Stadio San Siro, il Castello Sforzesco e la Basilica di San Gaudenzio a Novara, oltre ad altri edifici nell’hinterland milanese.