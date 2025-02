Ilgiorno.it - Scaricava rifiuti in centro storico. Video-incastrato

Leggi su Ilgiorno.it

Un altro maleducato è stato sanzionato dagli agenti della polizia locale per aver abbandonato diversi sacchi non conformi in, in via Umberto I. La violazione è stata notata dagli agenti durante un giro di perlustrazione. C’erano troppi sacchi pieni zeppi di immondizia varia abbandonati in bella vista nel cuore di Verano. Dopo diversi controlli, gli agenti al comando di Ciro Scogliamiglio sono arrivati all’autore del misfatto. "Perché malgrado l’aumento dei controlli - come ha fatto sapere la polizia locale - c’è sempre chi non rispetta il decoro". Anche se i residenti e i proprietari delle attività commerciali sono collaborativi e segnalano tempestivamente ogni violazione, sono stanchi di questa situazione che toglie decoro alla comunità. Le violazioni per abbandono di spazzatura o per errato conferimento dei, nel 2024 erano state 11 .