Scandalo in Molise: il Presidente Francesco Roberti indagato per corruzione

politico in: ilper, coinvolta anche la moglie., esponente del centrodestra, è ildella Regionedal 2023. In precedenza, è stato sindaco di Termoli edella Provincia di Campobasso, con una lunga carriera nella politica locale.: chi è e cosa è successo Cityrumors.it foto AnsaGli sviluppi esatti dell’inchiesta sono attesi già nelle prossime ore, mentre cresce l’attenzione mediatica su quello che potrebbe rivelarsi un nuovopolitico-giudiziari degli ultimi anni nella regione molisana.: altre 47 persone presumibilmente coinvolteLa notizia più recente scatena un vero e proprio terremoto politico in. Ildella Regione,, èpernell’ambito di un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Campobasso, che vede coinvolte complessivamente 47 persone.