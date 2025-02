Fanpage.it - Scalare l’Everest in 3 giorni si può, con un “pacchetto” da 150mila euro: all inclusive, anche il doping

Fra poche settimane verranno aperti i percorsi perl'Everest, con gli sherpa che organizzeranno le vie, i campi base e quant'altro serva per poter salire sul tetto del Mondo. Ma c'èchi ha progettato di bypassare tutto questo, offrendo una proposta che permetta di salire in cima in soli 3. Attraverso una seduta di gas xeno: una miscela che aumenta l'ossigeno nel sangue, ma pericolosa e soprattutto vietata dalla WADA perché paragonata all'assunzione di EPO.