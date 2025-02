Lanazione.it - Sboccia la primavera a Sant’Andrea. E si colora il “Borgo delle camelie“

LUCCATutto pronto per l’edizione numero 36 della mostra, il fiore di origine giapponese che ha trovato in un angolo di Lucchesia, ae Pieve di Compito, un clima adatto per abbellire quello che nel corso è diventato ilto più importante d’Europa, con 1600 piante su 4 ettari e più di mille cultivar (specie) diverse. Si parte sabato 8 marzo e domenica 9 e per gli altri tre successivi weekend del prossimo mese: 15-16, 22-23, 29-30 marzo. La novità del 2025 è la presenza di una mostra fotografica che darà origine ad un contest, altri due ne sono previsti dedicati alla pittura. Minore spazio alla musica, visto che i visitatori vanno in giro e non prestano molta attenzione ai concerti. Unasezioni principali sarà quella del tè. Previste animazioni per bambini che potranno cimentarsi nel "battesimo della sella", esordire a cavalcioni di asinelli ed alpaca.