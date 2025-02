.com - Say You Loud: musica e ricordi all’Antoniano con N.A.I.P. e Dente

Aneddoti enella rassegna Say You, con i cantautorie Naip e la polistrumentista Any OtherTre appuntamenti, altrettanti protagonisti dellaitaliana e tanti aneddoti elegati alle visioni e agli ascolti che li hanno segnati: è Say You, la rassegna di Antoniano dedicata allae alla formazione artistica che vedrà sul palco i cantautorie N.A.I.P. (progettole di cantautorato elettronico alternativo di Michelangelo Mercuri) e la cantautrice e polistrumentista Any Other.I tre incontri, previsti per martedì 4 marzo, giovedì 27 marzo e giovedì 10 aprile, saranno un tuffo nel passato dei tre artisti, quando, prima dei social, a dettare le regole della cultura giovanile erano i videoli: mini-film che raccontavano storie, definivano stili e plasmavano icone, non limitandosi quindi a promuovere i brani, ma proiettando sul piccolo schermo sogni e fantasie, tra look sfavillanti, gesti ribelli e mondi surreali.