Sassuolo, non solo attacco. Anche la difesa è da podio

di Lorenzo LonghiDopo le zero reti incassate a Genova contro la Sampdoria, quarto clean sheet consecutivo, oggi ilè suldi tutte le statistiche relative ai gol presi. Niente male, per una squadra che, sinora, aveva messo in mostra numeri formidabili in, mentre dietro non era tra le più ermetiche del torneo, un po’ per l’attitudine, un po’ per qualche errore individuale, un po’per le assenze che, di fatto, hanno spesso costretto Grosso a cambiare la coppia di centrali. Nell’ultimo mese, tuttavia, i numeri hanno subito un costante miglioramento. I dati sono infatti più che lusinghieri: da due partite ilha la terzadella Serie B in termini di gol subiti (ora sono 25, megliohanno fatto il Pisa con 23 e lo Spezia con 19), avendo migliorato nell’ultimo mese i dati rispetto a Bari, Catanzaro e Cremonese che, ancora a gennaio, ne avevano incassati meno dei neroverdi.