Lanazione.it - Sarzana, sgomberate le aree adiacenti alla stazione ferroviaria

, 26 febbraio 2025 –questa mattina leal Metro-park prospiciente laoccupate con giacigli di fortuna e masserizie varie da parte di alcuni senzatetto. Questo a seguito delle valutazioni condivise in seno al Comitato dell’ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi ail 30 gennaio scorso. Al servizio hanno partecipato operatori del locale commissariato di polizia, della poliziadella Spezia, insiemepolizia locale sarzanese e a personale di Rfi Italia. Presenti anche gli assistenti sociali del Comune di, che hanno offerto ai dimoranti soluzioni alternative a quella in cui stavano, offrendo loro ospitalità in strutture adeguate. L’area è stata completamente ripulita e sono iniziate le lavorazioni ad opera di Rfi per inibire l’area oggetto dell’intervento da possibili nuovi insediamenti.