Napolitoday.it - Sartoria artigianale: corso gratuito di Assofram; le info

Leggi su Napolitoday.it

La professione di sarto, una tradizione consolidata in Italia, continua a rappresentare una risorsa fondamentale per l’economia locale, specialmente in Campania, dove laè un elemento distintivo della cultura partenopea. Nonostante le sfide legate alla globalizzazione e alla.