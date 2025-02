Davidemaggio.it - Sarabanda torna su Italia1 con Enrico Papi

Leggi su Davidemaggio.it

a casa. Ufficialmente manca dagli schermi dal 2017 ma in realtà gli anni d’assenza del format sono soltanto due, vista la messa in onda su Tv8 di Name that tune. Ora sisucon il vecchio titolo e una formula che sembra attingere all’ultima versione.andrà in onda in prima serata.Alla conduzione lo storico volto, attorniato da personaggi famosi. Il conduttore riconquista così un posto al sole in tv facendo tesoro delle sue precedenti esperienze: l’originale, Name that tune (poi passata a Ciro Priello e Fabio Balsamo) e Tilt – Tieni il Tempo. Le registrazioni della nuova edizione del game show musicale si terranno a breve a Milano mentre non è ancora definita la messa in onda.suconDavide Maggio.