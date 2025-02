Ilrestodelcarlino.it - Sant’Orsola di Bologna tra i migliori ospedali al mondo, quinto in Italia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 26 febbraio 2025 – Un risultato di tutto rispetto per il Policlinicodi: è risultato nella top five tra glini e uno dei 250al, secondo la classifica 'World's Best Hospitals', stilata ogni anno dalla rivista americana 'Newsweek' prendendo in esame più di 2.400di 30 Paesi. Tumore alla prostata, gliin Emilia Romagna ‘premiati’ col Bollino Azzurro: la classifica Il nosocomio bolognese è al 73esimo posto, il Niguarda di Milano, che è risultato primo in, si trova invece al 37esimo nel, per intenderci. In totale solo 13ni figurano nella top 250 della classifica mondiale. Anche il Policlinico di Modena in classifica I criteri di valutazione GlinialAnche il Policlinico di Modena in classifica C’è un altro emiliano tra glial: è il Policlinico di Modena, considerato un’eccellenza non solo nel nostro Paese.