Anteprima24.it - Sant’Angelo dei Lombardi rivuole il Tribunale: pressing sul Governo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Nell’ambito di una riorganizzazione complessiva degli spazi e dei locali presenti adei, stiamo studiando le soluzioni da sottoporre a Roma per riottenere il, soppresso nel 2012. Da allora la comunità non ha mai smesso di credere ad una revisione della geografia giudiziaria ed alla luce delle nuove possibilità, come Amministrazione intendiamo percorrere ogni strada per il ripristino del presidio di Giustizia”.Lo dichiara il sindaco didei, Rosanna Repole, che comunica di aver individuato i locali per ospitare eventualmente il Palazzo di Giustizia: “In accordo con i ministeri competenti, nei prossimi mesi verrà dislocato in una sede più idonea l’attuale Commissario di Polizia. Negli spazi del Commissariato, potenziati con la somma di un milione di euro già nelle casse comunali, si interverrebbe per l’eventuale Palazzo di Giustizia”.