Santanchè si difende in Aula | No a ergastolo mediatico e apre alle dimissioni

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Come previsto non passa alla Camera la mozione di sfiducia per la ministra per il Turismo, Daniela, rinviata a giudizio per falso in bilancio per il caso Visibilia e accusata di truffa ai danni dell’Inps. La ministra inparla a lungo, facendo subito capire che non intende cedere ad alcuna richiesta .