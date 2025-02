Sbircialanotizia.it - Santanchè si difende in Aula: “No a ergastolo mediatico”. E apre alle dimissioni

La ministra del Turismo contro le opposizioni: “Sono l’emblema di ciò che detestate, combattete la ricchezza”. Fdi apprezza l’annuncio di una “riflessione” su un passo indietro. Bocciata la mozione di sfiducia Come previsto non passa alla Camera la mozione di sfiducia per la ministra per il Turismo, Daniela, rinviata a giudizio per falso in . L'articolosiin: “No a”. Eè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.