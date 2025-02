Santanchè si difende in Aula | No a ergastolo mediatico e apre alle dimissioni

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Come previsto non passa alla Camera la mozione di sfiducia per la ministra per il Turismo, Daniela, rinviata a giudizio per falso in bilancio per il caso Visibilia e accusata di truffa ai danni dell’Inps. La ministra inparla a lungo, facendo subito capire che non intende cedere ad alcuna richiesta di passo indietro. Almeno per ora. “Io non scappo dai processi -dice fiera- io intendormi nel processo” e “affronterò questa battaglia per la verità”, assicura.opposizioni invece che la sfiduciano non concede nulla; rivendica i risultati del ministero che guida, e attacca ricordando la Costituzione, che sancisce il principio fondamentale della presunzione d’innocenza, aggiungendo pure di essere “una donna libera, porto i tacchi da 12 centimetri, ci tengo al mio fisico, amo vestirmi bene e sono felice di lavorare”.