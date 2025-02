Ilgiornaleditalia.it - Santanchè non molla la poltrona e si difende attaccando. Il "gelo" del Quirinale: Meloni resta in silenzio ma il caso pesa sul governo

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Dietro le quinte cresce l’imbarazzo istituzionale: Mattarella osserva inma il Colle non gradisce. La premier continua a blindare la ministra che, per la prima volta, apre all'ipotesi dimissioni IlDanielacontinua are sul. La ministra del Turismo,