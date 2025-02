Santanchè e la Hermès falsa parla Pascale | Donna sfacciata in amicizia e in politica – Il video

Leggi su Open.online

«Mi ha chiamata Selvaggia Lucarelli e non potevo fare altro che confermare. È un fatto», parola di Francescache, all’Aria che Tira, conferma la vicenda della borsa contraffatta regalatale dall’ancora ministra del turismo Daniela. Un regalo «che travolse nel 2013 sia me che Berlusconi, ci sorprese con un sorriso amaro, perché era non atteso. Da questa vicenda si sottolinea soprattutto l’inganno da parte della Santanché nei confronti miei e di Berlusconi. Se avessi saputo che era contraffatta avrei evitato questa figuraccia in boutique». Quando ricevette il regaloera compagna ai tempi del leader azzurro, Silvio Berlusconi. «Non è importante la borsa, ma è unache si comporta con assolutaggine con chiunque, dall’alla. Spero che Fratelli d’Italia prenda davvero in considerazione il fatto di farla dimettere», sottolinea.