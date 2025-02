Davidemaggio.it - Sanremo ha fatto sloggiare Mare Fuori

La terza e la quarta stagione disono uscite il 1° febbraio del 2023 e del 2024 e questa consuetudine si sarebbe dovuta ripetere anche per la quinta, che invece sarà disponibile su RaiPlay con la prima parte solo il 12 marzo. I motivi sono stati spiegati durante la conferenza stampa di presentazione e sono strettamente legati al Festival di2025.Quest’anno come avete visto l’appuntamento è stato spostato di un mese e mezzo e . non lo abbiamo scelto noi. E’ una richiesta di Rai Pubblicità, che haall’azienda perchè evidentemente questo titolo è un titolo importante per l’azienda. Noi siamo consapevoli dell’importanza del prodotto per l’azienda e quindi, siccome gli editori sono loro e noi siamo i produttori, abbiamobuon viso a cattivo gioco. Non siamo felicissimi ma vedremo come andràQueste le parole del produttore Roberto Sessa, mentre maggiori chiarimenti sul perchè la “liturgia” sia stata spezzata sono arrivati dalla direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati:D’accordo con Rai Pubblicità e Rai Distribuzione, con Rai Fiction abbiamouna semplice operazione.