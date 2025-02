Thesocialpost.it - Sanremo 2025, “sesso nei camerini”: spuntano i nomi di Gaia e Olly

Leggi su Thesocialpost.it

Il Festival dicontinua a far parlare di sé, ma questa volta non per la musica. Da giorni circola un retroscena confermato da diversi artisti in gara: neidella kermesse si sarebbe consumata una passione travolgente, tra “e rumori” dietro le quinte.Leggi anche: “Lo hanno fatto nei”., scandalo a luci rosse: i due big pizzicati cosìIl gossip: traè nata una storia?A infiammare il gossip è il settimanale DiPiùTv, che ipotizza una possibile liaison tra. Secondo il magazine, il vincitore dell’ultimo Festival e la cantante lanciata da Amici sarebbero sempre più vicini.A far nascere i sospetti è stata una dedica speciale lasciata daprima di esibirsi: “Spacca tutto, sei magnetica sul palco!”, firmandosi “”.