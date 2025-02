Lanazione.it - Sanità toscana tra le migliori in Italia, le pagelle del ministero: migliorano prevenzione e cure in ospedale

Firenze, 26 febbraio 2025 – Lasi conferma ai vertici in. L’ultima rilevazione arriva dalle ‘’ che ildella Salute si appresta a pubblicare in giornata e che misurano qualità e quantità dei livelli essenziali di assistenza, ovvero le prestazioni che le Regioni sono tenute ad offrire in modo gratuito e omogeneo. La crescita dellaSotto la lente del Nuovo sistema di garanzia dal 2020 finiscono 25 indicatori. Viene passata in rassegna l’assistenza ospedaliera, ma anche lae l’assistenza sanitaria territoriale. Nella somma complessiva dei punteggi, che fotografano l’anno 2023, laè seconda (286,6) a due punti dal Veneto su 300 punti massimi a disposizione. La crescita importante rispetto al 2022, complessivamente di dieci punti in più, riguarda la(94,9 rispetto agli 86,57 del 2022) e l’area ospedaliera (da 92,32 a 95,6).