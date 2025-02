Sanità, sufficienza in sole 13 Regioni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.15 Nel 2023 13 frae Province autonome hanno raggiunto lanelle 3 aree di prevenzione, assistenza distrettuale, asssitenza ospedaliera. Così il Monitoraggio ministeriale dei Lea, Livelli essenziali di assistenza. Quattro leinsufficienti in due aree: la Valle d'Aosta nell'assistenza distrettuale e ospedaliera, mentre in Abruzzo, Calabria, Sicilia carenti prevenzione e assistenza distrettuale. Sotto soglia in una sola area altre 4: Liguria, Molise, Provincia Bolzano su prevenzione;Basilicata su distrettuale.