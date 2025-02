Quifinanza.it - Sanità in Italia, 5 Regioni bocciate nella prevenzione e nelle cure territoriali

Il sistema sanitariono ha registrato miglioramenti sul fronte dell’assistenza ospedaliera, ma ha evidenziato carenze significativearee dellae delle.A rivelarlo è il Monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) realizzato dal Ministero della Salute, il quale ha messo in luce che, sebbene 13e Province Autonome abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le aree dell’assistenza sanitaria, ben 5sono state.I risultati del monitoraggio sullainPrima la buona notizia: il Monitoraggio Lea del 2023, cui dati sono stati anticipati il 26 febbraio 2025 dal Sole 24 Ore, ha confermato che il sistema sanitario nazionaleno sta facendo progressi nel settore ospedaliero, registrando un miglioramento generalizzato delle performance in questo ambito.