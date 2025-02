Ilgiorno.it - Sanità, il 57% dei medici in Lombardia è insoddisfatto e il 27% vorrebbe lasciare. L’incubo? Burocrazia e cause legali

Milano, 26 febbraio 2025 - Nel giorno in cui l'Ospedale Niguarda di Milano è giudicato il miglior ospedale italiano e uno dei migliori al mondo secondo la classifica “World’s Best Hospitals”, stilata ogni anno dalla rivista americana Newsweek arriva un allarmedall'Anaao Assomed. Un’altra faccia decisamente meno sorridente. Il questionario Secondo un questionario ad hoc proposto a 1.369, il 57% dei camici bianchi in regione ritiene la situazione lavorativa insoddisfacente per la mancanza di valorizzazione del personale. Il 27% ha dichiarato di aver cambiato lavoro negli ultimi 5 anni e il 26% è intenzionato ail proprio posto nei prossimi 12 mesi. Più della metà del campione (53%) dichiara di aver considerato la possibilità di abbandonare la professione medica.