Feedpress.me - Sanità: Calabria e Sicilia in coda, Veneto e Toscana al top. Il monitoraggio del 2023

Nel, tredici Regioni e Province Autonome sono state in grado di raggiungere la sufficienza in tutte le aree dell’ assistenza sanitaria ( prevenzione , assistenza distrettuale , assistenza ospedaliera ). Quattro sono state bocciate in due aree e altrettante in una sola area . È quanto emerge daldei livelli essenziali di assistenza realizzato dal ministero della Salute e anticipato.