Ilgiorno.it - San Siro non si arrende: "Degrado e criminalità. Il riscatto parte dal basso"

Su piazzale Selinunte veglia lo sguardo di un demone urbano, un murale che si staglia sulla torre dell’ex centrale termica che un tempo riscaldava i palazzi di San. Il mostro è diviso a metà: un lato nero, l’altro bianco, come se racchiudesse le due facce del quartiere. A nord, le residenze eleganti e il futuro dello stadio che si ridisegna; a sud, il quadrilatero del, della microe della multietnicità, dove gli sforzi per ilpartono dal. A segnare il confine invisibile tra queste realtà opposte, il tram 16, che attraversa Piazzale Segesta. Nella zona sud, rassegnazione e silenzio sono la norma. In pochi scelgono ancora di farsi sentire, come Sabrina Saracino, titolare del bar Maria, una delle ultime attività gestite da italiani in piazzale Selinunte: "Capisco chi non vuole parlare.