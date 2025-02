Anteprima24.it - San Lorenzo Maggiore, evento con Luca Trapanese rinviato al 13 marzo

Tempo di lettura: < 1 minutoLa presentazione del libro ‘’Nata per te. Storia di Alba raccontata fra noi’’ di, che doveva tenersi domani sera (giovedi 27 Febbraio) a San, èa Giovedì 13alle ore 18.30 sempre nella Sala Polifunzionale. L’improvvisa indisponibilità dell’ospite, causata da un virus influenzale, ha reso necessario lo slittamento della data del secondo incontro del ciclo ‘’Frammenti di speranza. Racconti e riflessioni di storie’’. L’iniziativa è organizzato dalla Parrocchia SanMartire con il parroco Don Leucio Cutillo in collaborazione con tutte le associazioni del territorio e vede come conduttore delle serate l’autore televisivo Rai, Gabriele Di. L'articolo Sanconal 13proviene da Anteprima24.