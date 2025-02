Ilgiorno.it - San Giuliano, 700 firme per chiedere un regolamento sui ripetitori 5G

Si è chiusa con 700la petizione popolare con la quale si chiede al Comune di introdurre regole specifiche per l’installazione deidel 5G sul territorio di San. La vox populi invoca un, da affiancare alle direttive generali, per normare il posizionamento delle antenne e ridurre i potenziali rischi legati all’emissione delle onde elettromagnetiche. L’iniziativa è frutto dell’azione di un comitato spontaneo, nato dopo che un’antenna per il 5G è stata installata nel cortile dell’oratorio di via De Nicola, a poca distanza da case e scuole. La mobilitazione che ne è scaturita riguarda in realtà l’intera San, con la richiesta di mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili per scongiurare eventuali pericoli per la salute e l’ambiente. La petizione, che si è chiusa nel fine settimana con un ultimo banchetto al parco Nord, verrà portata all’attenzione del sindaco.