Sammontana nel futuro. 'Porteremo l'italianità nel mondo con il gusto'

Empoli, 26 febbraio 2025 – L’ultimo tassello della maxi-operazione con Forno d’Asolo si è aggiunto una settimana fa con la cessione di Lizzi srl, azienda milanese specializzata in prodotti da forno dolci e salati già parte del gruppo Forno d’Asolo dal 2019, al gruppo Vandemoortele. Una mossa resa necessaria per rispondere alle direttive che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha indicato dopo l’ingresso del gruppo Forno d’Asolo inun anno fa. Così la partnership, guidata dall’Investindustrial, è pronta a conquistare nuovi mercati, nazionali e internazionali, all’insegna del Made in Italy. La nuova creatura – con Leonardo Bagnoli presidenteHolding, l’ex Ceo di Forno d’Asolo Alessandro Angelon come Ceo e Marco Bagnoli presidenteItalia – avrà un fatturato di quasi un miliardo di euro con stabilimenti produttivi in Italia, negli Stati Uniti e in Francia.