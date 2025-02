Biccy.it - Sambruna su Cristicchi e il dubbio Alzheimer: “Ci ho visto del dolo, grazie a questa ambiguità è arrivato quinto”

Simoneha dichiarato esplicitamente che sua mamma non soffre disolo a Festival di Sanremo finito su domanda diretta di Mara Venier. Settimane prima aveva solo semplicemente parlato di aneurisma, problema che pare abbia risolto. Grazia, ospite a La Volta Buona, ha giustamente sottolineato questo fatto.“A Festival finito da due settimane, Simoneha dichiarato chiaramente su Rai1 che sua madre, per fortuna, non soffre di. Sottolineerei a Festival finito da due settimane, perché. beh, magari prima non gli era stata posta la domanda in modo diretto. Però, è vero che prima del Festival aveva rilasciato interviste su vari siti in cui parlava espressamente di un aneurisma, come se poi l’aneurisma fosse uno scherzo – per carità, non voglio certo fare una gara tra malattie, sarebbe assurdo“.