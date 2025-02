Repubblica.it - “Saman Abbas uccisa da tutta la famiglia”. Scontro sulle perizie. Al via il processo in appello

Tornano in aula i genitori condannati all’ergastolo per l’uccisione della figlia che si era opposta a nozze combinate. Davanti ai giudici anche lo zio che deve scontare 14 anni e i due cugini assolti in primo grado. L’accusa cercherà di dimostrare la premeditazione e il.