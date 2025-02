Salvini | soldati a Kiev? Prima certezze

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.00 "di spendere un euro in più o inviare un soldato in più, bisogna essere certi di quello che si fa". Così il vicepremier e ministro dei Trasportisull'invio di militari al confine tra Ucraina e Russia. "Abbiamo sempre votato tutti gli aiuti militari all'Ucraina e finchè ci sara la guerra lo faremo",aggiunge."L'Europa non deve temere Trump o i dazi,ma qualche nemico interno". E "se dopo 3 anni di guerra e morti s'ipotizza un dialogo tra Russia e Ucraina, il merito non è sicuramente dell'Europa ma di Trump".