Feedpress.me - Salvini critica la strategia europea sull'Ucraina: "No all'esercito comune, sì a Stati nazionali forti"

Durante un incontro alla Stampa Estera di Roma , il vicepremier e leader della Lega , Matteo, ha espresso la necessità di valutare attentamente prima di aumentare l'impegno militare italiano all'estero. Attualmente, l'Italia ha circa 7.600 soldati in missioni di pace .ha dichiarato: "Prima di spendere un euro in più o ipotizzare l’invio di un soldato in più, bisogna essere certi.