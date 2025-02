Salvini contro i soldati europei in Ucraina | Parlarne ora non ha senso Von der Leyen capo militare? Ci arrendiamo in 20 minuti

Leggi su Open.online

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteofrena ancora sull’idea di schierare truppe europee di interposizione in. Che il presidente francese Emmanuel Macron ha sostenuto anche nel faccia a faccia con Donald Trump alla Casa Bianca. «Parlare oggi di mandareitaliani in terra di guerra non ha, non mi esercito neanche a dire chi e come. Prima Putin e Zelensky devono deporre le armi e poi ragioneremo di tutto», afferma il leader della Lega. Quanto alla spesa«si può aumentare, ma l’ultima cosa che faccio è tagliare la spesa sanitaria per aumentare la spesa. O è tutto fuori dal pacchetto dei vincoli, e allora è un altro paio di maniche, ma se devo decidere se investire in ospedali, scuole o carri armati è banale dire che l’ultima delle scelte è quella dei carri armati», sottolinea, che fa inoltre sapere di essere contrario un esercito comune europeo.