Thesocialpost.it - Salvini contrario all’esercito europeo: “Con Ursula von der Leyen a capo dura 20 minuti e poi si arrende”

Matteoribadisce la sua contrarietà all’ipotesi di inviare truppe italiane in Ucraina sotto l’egida dell’Onu. “Abbiamo 7.500 soldati italiani impegnati in missioni di pace, prima di spendere un euro in più o ipotizzare l’invio di un soldato in più bisogna essere certi di quello che si fa”, afferma il vicepremier. Per il leader della Lega, discutere oggi di un eventuale impiego militare in un teatro di guerra non è opportuno: “Prima Putin e Zelensky devono deporre le armi e poi ragioneremo di tutto”.Leggi anche: Soldati italiani in Ucraina all’interno di una missione Onu: le mosse di Giorgia Meloni.replica: “No a salti in avanti”Critiche a von dercomuneIl ministro dei Trasporti esprime dubbi anche sulla creazione di una difesa militare comunitaria.