Salvini | Contrario a un esercito comune europeo Se mettessimo von der Leyen a capo durerebbe 20 minuti

“Se l’Europa è quella che ha portato al collasso interi settori produttivi, l’ultima delle cose intelligenti fare è mettere in piedi una difesa, un“. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo, rispondendo alla stampa estera, sottolineando di preferire degli “Stati nazionali forti che investono”. “Seuna von derdi un, dura ventie poi si arrende. Quindi assolutamente sonoad una ipotesi di questo tipo”, ha proseguito.“Conto che il 2025 sia l’anno del ritorno alla pace – ha continuato ancora il vicepremier – Ne parleremo a tempo debito ma parlare oggi di mandare soldati italiani in terra di guerra, non ha senso”. “Se l’Italia dovrà aumentare le spese militari? Probabilmente sì, bisognerà fare delle scelte”, ha concluso ancora.