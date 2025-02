Ilfoglio.it - Salvini: "Armi a Kyiv finché c'è la guerra. Ma parlare ora di invio di soldati non ha senso. Trump? L'Ue non abbia paura"

Leggi su Ilfoglio.it

Difende, attacca Bruxelles ma assicura: "mo sempre votato tutti gli aiuti militari all'Ucraina eci sarà lain corso lo faremo". Matteoparla alla stampa estera e mette in chiaro la linea sui principali temi di politica estera. "Vance ha detto che il re è nudo, l'Ue non deve averedio dei dazi ma di qualche nemico interno. Che al governo delle istituzioni Ue ci sia stato anche qualcuno che ha sbagliato è palese, se l'errore sia stato in buona fede o male fede lo dirà la storia", dice il leder della Lega. "Se da oltreoceano dicono il problema siete voi e non noi hanno ragione, se von der Leyen va avanti come niente fosse sul Green deal è masochismo e non è colpa dio di Pechino. Le parole dio di Vance sono sveglie molto salutari per l'Europa, la sveglia si può anche spegnere e continuare a dormire: temo che a Bruxelles stiano reagendo in questo modo".