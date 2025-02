Oasport.it - Salto con gli sci, Mondiali Trondheim 2025. Fra gli uomini c’è talmente tanta carne sul fuoco da annunciare un banchetto sensazionale!

Detto sinceramente, presentare per iscritto idi sci nordico dinell’ambito delcon gli sci maschile è impossibile. Almeno per quanto concerne gli spazi e i modi dell’informazione telematica contemporanea. Troppi i temi da sviscerare perché possano essere contenuti in un singolo articolo, definibile come tale e non come poema epico piuttosto che tesi universitaria.Dunque, il lettore davvero interessato alla materia, si rifaccia alle telecronache di Eurosport, durante le quali sarà spiegato con dovizia di particolari qualsiasi aspetto possa essere pregnante durante la manifestazione iridata. Per dare un’idea della mole di concetti proposti dalmaschile, si pensi che ci sono almeno quindici atleti che partono con l’ambizione di andare a medaglia!L’Austria sta dominando la stagione con un tridente composto da Daniel Tschofenig, il più acuminato dei tre rebbi, Jan Hörl e Stefan Kraft.