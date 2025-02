Ilgiorno.it - Salò revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini: “Non cancelliamo la storia, ma andava fatto”

(Brescia) –, a 80 anni dal termine della Seconda guerra mondiale, non è più cittadino onorario diper decisione del Consiglio comunale. Il provvedimento è stato votato questa sera – mercoledì 25 febbraio - alle 21.15: non senza difficoltà e la presa di posizione di assoluta contrarietà di alcune delle minoranze e l’indecisione di una di esse, con tre voti contrari e un astenuto. Non solo: la seduta è stata sospesa per motivi tecnici per alcuni minuti, e poi ripresa per decisione del sindaco della cittadina sulle rive del Garda, Francesco Cagnini il quale ha ribadito di “non volere cancellare il passato ma di volere compiere una scelta di forte valore simbolico”. E in effettiera ed è un simbolo, capitale di quella Repubblica sociale italiana chefondò al crepuscolo del fascismo.