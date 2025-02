Agi.it - Salò dà un taglio al passato, dopo 100 anni il Duce non è più cittadino onorario

Leggi su Agi.it

AGI - Il Consiglio comunale di, riunito in seduta serale, ha approvato con 12 voti favorevoli, 3 contrari e un astenuto la mozione per il ritiro della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, conferitagli nel maggio del 1924 dal commissario prefettizio Salvatore Punzo. A presentare la mozione è stato Tiberio Evoli, consigliere della maggioranza di centrosinistra.è stata per un anno e mezzo la capitale della Repubblica Sociale, creatal'8 settembre 1943 per governare i territori controllati dalle truppe della Germania nazistache l'Italia aveva siglato l'armistizio con le forze alleate.