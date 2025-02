Salernotoday.it - Salernitana, la carica di Valentini: "Uniti verso la salvezza, servono 42 punti"

Leggi su Salernotoday.it

La"è a quota 42, al massimo 43"; le voci di continui dissidi tra i calciatori e con l'allenatore "sono solo gossip e quindi non c'è bisogno di incontrare i tifosi per questi chiarimenti, perché non c'è da chiarire il gossip"; Adelaide che dopo la sostituzione al 40' ha tolto la maglia.