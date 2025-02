Romadailynews.it - Sala Santa Rita: la mostra “Lo Sguardo Periferico. La grafica sociale di Coco Cerrella” dal 28 febbraio al 7 marzo

Dal 28al 7, laospita laLo. Ladi28 manifesti grafici rappresentano 10 anni di carriera dell’artista designer argentino, da sempre impegnato in un percorso di denuncia delle diseguglianze e difesa dei diritti universaliA partire da venerdì 28e fino al 7, ladi Roma è lieta di ospitare laLo. Ladi, dedicata al percorso del designer grafico argentino noto per il suo attivismo nell’ambito dei diritti umani, dell’uguaglianza di genere e della sostenibilità ambientale. Celebre per l’utilizzo del manifesto grafico come strumento con cui documentare, denunciare, suggerire e sollecitare riflessioni su grandi temi,approda per la prima volta a Roma, e in Italia, con una personale in cui trovano spazio 28 sue opere, esposte in sequenza cronologica, che coprono una produzione artistica di oltre 10 anni e sintetizzano il proprio percorso di ricerca artistica, esclusivamente dedicato a tematiche di grande attualità politica ecome l’emigrazione, la tolleranza, lo smaltimento dei rifiuti, il diritto al lavoro, l’impatto dei social media e la difesa dell’ambiente.