Saipem-Subsea7 il nuovo gigante europeo dei servizi all’energia ha il cuore italiano

Unin arrivo dopo un’operazione all’americana. La fusione tra l’italianae la norvegeseè una delle più importanti manovre volte ad accrescere e potenziare il settore energetico del Vecchio Continente creando un polo deiintegrati per la logistica, dalle piattaforme di estrazione petrolifere ai parchi eolici offshore., un’operazione di sistemaL’operazione porterà all’emersione di un attore da almeno 20 miliardi di euro di fatturato, dal nome di7, con 43 miliardi di euro di ordini in pancia e capace di fare economie di scala, innovazione grazie a 9mila ingegneri su 45mila dipendenti, e concorrenza vera ai campioni di oltre Atlantico, in un’epoca in cui fonti di energia rinnovabili come l’eolico e apparati come le infrastrutture per il gas naturale liquefatto genereranno un mercato diversificato.