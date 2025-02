Russia avverte | Proposta su forze di peacekeeping Ue in Ucraina aggrava conflitto

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La"non sta prendendo in considerazione alcuna opzione per l'invio didieuropee in". A dirlo è il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una conferenza stampa al termine dei colloqui di Doha,ndo inoltre che l'approccio imposto dagli europei, in particolare Francia e Gran Bretagna, è volto .