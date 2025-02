Tarantinitime.it - Rubano computer da un istituto scolastico, individuati e denunciati dalla Polizia di Stato

Tarantini Time QuotidianoLadiha denunciato indi libertà quattro giovani di cui tre minori perché ritenuti presunti responsabili del reato di furto aggravato in concorso tra loro.Lo scorso 20 febbraio il Dirigente di undi Grottaglie aveva denunciato al locale Commissariato il furto di sette personalportatili in uso gli studenti per le esercitazioni di informatica.Raccolti gli indizi utili volti all’individuazione degli autori del furto, il personale del Commissariato ha avviato mirate indagini che ben presto hanno fatto consentito di raccogliere indizi utili ad individuare un giovanissimo del posto di appena 15 anni già conosciuto alle Forze dell’Ordine per piccoli reati come presunto responsabile. Il minore accompagnato dai genitori èascoltato dagli investigatori e messo davanti ad evidenti indizi di colpevolezza non ha potuto far altro che ammettere le sue responsabilità e quella di altri suoi tre compagni di cui uno solo di maggiore età.