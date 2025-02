Lanazione.it - Ruba portafogli, riconosciuto come complice di una rapina: scatta l’arresto

Leggi su Lanazione.it

Empoli, 26 febbraio 2025 – Fermato per averto ildel titolare di un market a Empoli è statoildi unaavvenuta alcuni giorni prima in un negozio della città. L'uomo, un 23enne straniero, è stato arrestato in flagranza lo scorso lunedì per furto con destrezza e segnalato alla procura per uso di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di una piccola quantità di droga. Il titolare del market, scoperto il furto, ha allertato i carabinieri sospettando che l'autore fosse ancora nel suo negozio. Arrivati sul posto i militari hanno perquisito il 23enne trovando il. L'uomo è stato poiildi unaavvenuta il sabato precedente in un noto negozio di abbigliamento di Empoli, per cui era già stato arrestata un'altra persona.