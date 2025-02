Lanazione.it - Rsa, sistema sotto la lente. “Servono più posti letto, ma a tariffe accessibili”

Firenze, 26 febbraio 2025 – Cresce il numero degli anziani che hanno bisogno di assistenza, tanto che negli ultimi anni le richieste di accesso alle rsa in Toscana sono cresciute fino al 30%, ma le risorse economiche restano insufficienti per coprire il fabbisogno, al punto che sempre più famiglie faticano a potersi permettere la retta per l’assistenza ad un loro caro all’interno di una residenza sanitaria assistita. È uno dei tanti problemi discusso ieri mattina nel forum organizzato da La Nazione per mettere a fuoco proprio il mondo delle rsa, dopo le morti e i malori in quattro strutture gestite da Sereni Orizzonti per una possibile intossicazione. Di qui l’esigenza di far luce su un settore tanto delicato quanto cruciale. Alla tavola rotonda hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, dei sindacati e delle associazioni dei consumatori, oltre ai gestori delle rsa.