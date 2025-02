Ilgiorno.it - Rozzano, sgomberi a sorpresa delle case occupate e tensioni nel quartiere di via Betulle

Leggi su Ilgiorno.it

– Doppio sfratto in due giorni a, nel contestooccupazioni storiche. Questa mattina, un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine – circa cinquanta uomini tra Carabinieri e Polizia Locale – ha eseguito lo sgombero di un appartamento in via, occupato abusivamente da otto anni da una famiglia nomade. L’operazione, iniziata all’alba, ha sorpreso gli occupanti, costretti a lasciare l’appartamento mentre gli addetti di una ditta di traslochi imballavano e caricavano le loro masserizie su un camion. Le operazioni sono durate diverse ore e hanno raggiunto momenti di forte tensione quando sul posto sono arrivati altri familiari degli sfrattati. Urla e insulti sono stati rivolti sia alle forze dell’ordine che ai residenti della zona, alcuni dei quali hanno reagito gridando: "Era ora, era ora!" Nonostante la situazione critica, gli agenti hanno gestito l’intervento con professionalità, evitando che la tensione degenerasse.