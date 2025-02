Internews24.com - Rovella dopo Inter Lazio: «Dobbiamo alzare il livello! Se il gol di Arnautovic era da annullare? Vi dico la verità»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl centrocampista della, Nicolò, ha rilasciato alcune dichiarazionila sconfitta di ieri sera contro l’in Coppa Italiavenuto ai microfoni ufficiali del club biancoceleste, Nicolòha commentato così la sconfitta di ieri sera dellacontro l’in Coppa Italia.LA PRESTAZIONE – «Il gioco c’è stato, sicuramente bisognailin fase offensiva e già domani (oggi, ndr) torneremo a Formello per lavorare perchéil».IL GOL DIERA DA? – «la, non ho visto gli episodi ancora. Gli arbitri giudicano, noi non possiamo farci niente».ADESSO UNA SFIDA IMPORTANRE IN SERIE A CONTRO IL MILAN – «Ogni partita è importante per noi da qui alla fine, sia in campionato che in Europa League.