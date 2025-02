Inter-news.it - Rovella: «Abbiamo giocato meglio! Dovevamo segnare»

Leggi su Inter-news.it

Nicolò, ha parlato dopo la partita tra Inter e Lazio, che si è conclusa a San Siro. Era il quarto di finale di Coppa Italia. Le sue parole in conferenza stampa.NICOLÒ, CONFERENZA STAMPA POST INTER-LAZIO DI COPPA ITALIACONFERENZA– Nicolò, ha parlato in conferenza stampa dopo Inter-Lazio di Coppa Italia.«Come sono gli animi questa sera? Bisogna guardare il cammino complessivo, non la singola partita. Ora siamo nel momento più importante della stagione. La Lazio hamoltodell’Inter, loro sono stati più bravi di noi ae più cinici. Io mi sento sempre pronto, non ho alcun tipo di problema. Non è una questione di mancanza del gol, dobbiamo alzare tutti il livello per aiutare a. Avremo una partita importante. Oggi è mancato il gol,bene, ma per vincere a San Siro contro l’Inter serve fare qualcosa di più».